Pedone investito e ucciso a Brindisi, fermato un 32enne

Un 32enne è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio stradale in quanto è ritenuto il responsabile della morte dell'82enne, Teodoro Taurisano, investito e ucciso ieri sera a Brindisi in viale Togliatti. Il 32enne è stato rintracciato nella notte dopo che nell'immediatezza dell'incidente non si era fermato a prestare soccorso alla vittima. Dalla visione delle telecamere della zona gli agenti della polizia locale di Brindisi e i poliziotti della sezione volanti della Questura hanno acquisito la targa dell'auto e poi individuato il conducente. Lo stesso mezzo è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.



