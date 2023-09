Nuova aggressione nel carcere di Campobasso, agente ferito

Nuovo atto violento al carcere di Campobasso. Ancora protagonista il detenuto psichiatrico in trattamento che giovedì scorso ha ferito il responsabile sanitario della struttura procurandogli lesioni guaribili in 7 giorni. Questa mattina ha aggredito il medico psichiatra e un agente. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. L'episodio è avvenuto durante la visita specialistica richiesta dal responsabile sanitario della struttura penitenziaria per verificare le reali condizioni del detenuto che, anche in questa circostanza, ha chiesto che gli venissero prescritti diversi farmaci. Poi, improvvisamente, si è scagliato contro lo psichiatra colpendolo alla schiena. In quel momento nell'infermeria del penitenziario erano presenti anche due agenti che sono intervenuti immediatamente. Uno dei poliziotti è stato prima scaraventato a terra e successivamente colpito con pugni e calci alla testa e torace. E' stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli per essere sottoposto ad accertamenti.



