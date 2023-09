Morte Purgatori,pm valuta la richiesta di incidente probatorio

La Procura di Roma sta valutando la richiesta di incidente probatorio nell'ambito dell'indagine sulla morte del giornalista Andrea Purgatori, che vede indagati due medici per omicidio colposo. In settimana ci sarà, in base a quanto si apprende, un incontro tra i tra i consulenti dei pm e quelli delle parti sull'attività svolta fino ad oggi nell'ambito dell'autopsia. Verifiche effettuate sui reperti dell'encefalo prelevati nel corso della prima tranche dell'esame autoptico il 26 luglio scorso e sui quali sono stati disposti anche esami strumentali.

L'attività è coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco cha ha avviato l'indagine dopo una denuncia presentata dai familiari del giornalista morto nel luglio scorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA