Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale tra due auto avvenuto sul Raccordo autostradale Siena - Firenze, in direzione Siena, al km 12,000 all'altezza di Monteriggioni (Siena). La carreggiata è stata chiusa al traffico, con uscita obbligatoria a Colle Val d'Elsa sud e rientro a Monteriggioni, per circa un'ora e poi riaperta.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le forze dell'ordine e i soccorsi sanitari.



