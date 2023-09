Caro affitti: anche a Milano gli studenti tornano nelle tende

Questa mattina gli studenti di Milano sono tornati nelle tende davanti all'università Statale.

Con l'inizio del nuovo anno accademico - spiegano in un comunicato -, nonostante le "intense" mobilitazioni della primavera scorsa contro il caroaffitti, "nulla è cambiato: dalle istituzioni, dal Governo alle amministrazioni comunali sono arrivate soltanto finte promesse o insufficienti contentini, che non mettono in discussione i paradigmi che hanno prodotto e che continuano ad alimentare questa crisi".

Gli studenti universitari di tutta Italia, aggiungono, si stanno organizzando per ottenere "risposte vere" contro il carovita, per il diritto allo studio e alla casa: servono l'abolizione della legge 431/98, la reintroduzione dell'equo canone, il divieto di accesso ai privati ai bandi della legge 338/2000, studentati pubblici e accessibili e un reddito studentesco.

Gli studenti di Cambiare Rotta rilanciano infine l'assemblea pubblica "Dalle tende alle aule: inizia un nuovo anno di lotta" in programma il 28 settembre al Controchiostro occupato in Statale, e la mobilitazione nazionale del 19 ottobre con Asia Usb e il Movimento per il diritto all'abitare.



