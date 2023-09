Ragazzo di 17 anni ferito a coltellate in un parco a Novara

Un ragazzo di 17 anni è stato ferito a coltellate nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, a Novara, nella zona semicentrale della città, nel piazzale del Valentino poco distante dal vecchio stadio. A indagare sull'accaduto è la polizia, dopo che il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Maggiore, dov'è stato ricoverato in Rianimazione.

Nella notte è stato operato e la prognosi resta riservata.

Oltre alla ferita da arma da taglio il ragazzo presenterebbe anche ecchimosi varie. Gli inquirenti per ora non escludono nessuna pista in merito ai motivi dell'aggressione.



