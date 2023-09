Pensionato investito, muore dopo 10 giorni in ospedale a Pavia

E' morto al Policlinico San Matteo di Pavia, dove era ricoverato da 10 giorni in Rianimazione, il pensionato di 79 anni di Vigevano (Pavia) che lo scorso 14 settembre era stato investito da un'auto nella città ducale. Le sue condizioni erano parse molto gravi sin dal momento del trasferimento in ospedale con l'elisoccorso. Le cure prestate dai medici non sono bastate.

Il 79enne era stato travolto dalla vettura mentre stava attraversando le strisce pedonali insieme alla moglie, di 74 anni. Anche la donna è rimasta ferita, ma in maniera meno grave, e trasportata in ambulanza all'ospedale di Vigevano.



