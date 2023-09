Insegnante di 70 anni scomparsa ritrovata in ospedale a Roma

E' stata ritrovata, è ricoverata in stato confusionale ma sta bene Annarita Rizzo, la 70enne salentina residente a Roma di cui non si avevano più notizie dal 19 settembre, dopo che il suo aereo che l'aveva riportata in Italia da Dublino era atterrato a Fiumicino.



Annarita Rizzo, insegnante in pensione, è ricoverata nell'ospedale San Camillo, nella capitale. Lo ha comunicato la scorsa notte un medico dello stesso nosocomio ai suoi parenti, dopo aver letto gli appelli dei familiari sui social.



I suoi famigliari erano molto preoccupati e ne avevano denunciato la scomparsa. L'avevano sentita l'ultima volta alle 22.30 del 19 settembre quando la donna aveva chiamato un parente dall'aeroporto. Da quel momento il suo telefono è risultato sempre irraggiungibile. La stessa sera era stata ritrovata la sua auto nello scalo romano ma pare che Annarita nella telefonata al famigliare avesse detto di non riuscire a trovare mezzi pubblici per tornare a casa. Annarita ha bisogno ancora di cure ma le sue condizioni di salute sono buone.

