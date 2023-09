Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito in strada ad Anzio, centro del litorale a sud di Roma.

Dopo il pestaggio, avvenuto in piazza Cesare Battisti, il giovane è stato anche investito con una auto. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sull'episodio indaga la polizia.



