Lutto cittadino a Vivaro per bimbo morto nell'esplosione

Il giorno dei funerali del bambino di 10 anni morto dopo essere stato investito dall'esplosione di un ordigno bellico a Vivaro (Pordenone) sarà proclamato il lutto cittadino. Lo ha deciso il sindaco del piccolo centro, Mauro Candido, che lo ha reso noto con un post sul profilo social esprimendo dolore, a nome della comunità di Vivaro, Basaldella e Tesis, per "la drammatica scomparsa del piccolo Gabriele".

Rivolgendosi ai genitori del bambino, Candido ha rivolto "le più sentite condoglianze e la vicinanza dell' Amministrazione comunale , nonché di tutta la popolazione, per questa immane tragedia".

L'esplosione è avvenuta ieri pomeriggio, a deflagrare sarebbe stato un ordigno bellico, verosimilmente un residuato. Il bambino era stato portato in gravissime condizioni all'ospedale di Pordenone, dove si trova anche il nonno, ricoverato in gravi condizioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA