Bomba a mano vicino a palazzo a Mantova

Dalle 4.30 di questa mattina via Ugo La Malfa a Castel Goffredo, nel Mantovano, è transennata, con i vigili del fuoco e i carabinieri in azione, dopo che un passante aveva notato la presenza a terra, accanto alla porta di ingresso di un condominio e sotto alle cassette della posta, di un oggetto che assomigliava a una bomba a mano.

Subito sono stati allertati i carabinieri che hanno isolato la zona. Poco dopo sono arrivati anche i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere, mentre si attendono gli artificieri per capire la pericolosità della granata, che sembrerebbe di tipo ananas e senza la spoletta d'innesco.

Dalle prime verifiche potrebbe trattarsi solo del "guscio" di una granata che un genitore avrebbe dato ai figli per giocare.

Il Comune di Castel Goffredo nel frattempo ha emanato un'ordinanza di sgombero rivolta agli abitanti di via Ugo La Malfa e la chiusura al traffico della stesa strada e di quelle laterali per consentire la rimozione di quella che sembra una granata.



