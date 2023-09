Processo Grillo jr, Bongiorno 'pietra angolare su ricostruzione'

"Un'udienza a tratti drammatica ma credo che abbia messo una pietra angolare importante sulla ricostruzione di quanto accaduto". Così Giulia Bongiorno, avvocata della principale accusatrice dei 4 imputati genovesi sotto processo a Tempio Pausania con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, al termine della deposizione davanti al pm dell'amica della sua assistista, all'epoca dei fatti 19enne. "Per la prima volta - sottolinea l'avvocata - abbiamo avuto la ricostruzione dalla viva voce di una delle protagoniste e per la prima volta il tribunale ha potuto vedere, e non leggere sui giornali, il dolore e la sofferenza di queste ragazze".



