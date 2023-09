Inaugurato servizio ambulanza medicalizzata a Lampedusa

E' stato inaugurato, a Lampedusa, il servizio di 118 territoriale che prevede un'ambulanza medicalizzata con 4 operatori a bordo: 2 medici, fra cui un anestesista rianimatore, un infermiere e l'autista.

L'ambulanza medicalizzata consentirà di intervenire subito, direttamente sul mezzo, per assistere gli infartuati e stabilizzarli in 10 minuti o di chi ha avuto, in seguito ad incidente, un trauma cranico. Lampedusa è da oggi fra le 28 postazioni in Sicilia ad avere questa ambulanza, mentre fino a qualche giorno fa c'era un mezzo di soccorso, con autista e barelliere, che permetteva il semplice trasporto verso il Poliambulatorio.

"Ho iniziato 6 mesi fa circa a sensibilizzare il ministro della Salute per avere questo tipo di servizio. Siamo l'unica isola minore, in tutta Italia, ad avere adesso questo servizio - ha spiegato il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, - .

Ringrazio per la sensibilità mostrata il ministro della Salute Orazio Schillaci, l'istituto nazionale Malattie e povertà che ha finanziato, attraverso il ministero, questa operazione.

Ringrazio la Regione, l'Asp di Palermo con il direttore generale Daniela Faraoni. Stamani - ha concluso Mannino - è stato presente, per conto dell'Asp, anche il dottore Salvatore Iacolino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA