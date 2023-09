Esplode residuato bellico, bimbo 10 anni gravissimo

Un bambino di 10 anni è gravissimo dopo essere stato colpito da un'esplosione che è avvenuta nella zona della sua abitazione a Vivaro (Pordenone). Secondo una ricostruzione lo scoppio è stato determinato da un ordigno bellico, pare un residuato, che un parente, forse il nonno aveva ritrovato. Lo stesso parente è stato preso in carico dai sanitari ma le sue condizioni non sono gravi: sul posto i carabinieri della compagnia di Spilimbergo.

Il bimbo è stato stato rianimato dal personale sanitario, in collaborazione con i vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA