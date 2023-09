E' morto l'uomo travolto sulle strisce pedonali a Trieste

E' morto per l'aggravarsi delle condizioni di salute l'uomo, di 48 anni, travolto da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L'incidente è avvenuto martedì sera in viale D'Annunzio, in una zona poco distante dal centro della città.

La vittima, secondo quanto riporta il sito del quotidiano Il Piccolo, si chiamava Xavier Cosmini. A investirlo era stata una Bmw alla cui guida c'era un giovane di 29 anni. Questi dovrà ora rispondere di omicidio stradale.

L'uomo era stato travolto all'incrocio tra viale D'Annunzio e via Padovan ed era stato sbalzato per alcuni metri, riportando un forte trauma cranico. Portato all'ospedale di Cattinara, le sue condizioni erano apparse subito disperate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA