Corteo 'multi-vertenza', centinaia in piazza a Napoli

Dalla mobilità sostenibile all'acqua pubblica, dalla difesa del servizio sanitario nazionale alle politiche di sostegno al reddito. Tanti e variegati i temi della manifestazione per il "diritto alla città" che ha visto oggi in piazza a Napoli centinaia di persone, promossa da ben 25 sigle della galassia di sinistra e ambientalista, con alcuni centri sociali e l'Unione sindacale di base, ma anche da gruppi come i 'no box' che si oppongono alla realizzazione di nuovi parcheggi interrati nell'area del Vomero.

Proprio il quartiere collinare del Vomero ha visto sfilare, in modo pacifico e senza tensioni, i manifestanti. Tra le questioni sollevate anche l'accessibilità gratuita alle spiagge della città e la cura e la valorizzazione delle periferie. In corteo, tra gli altri, l'ex sindaco Luigi de Magistris, oggi portavoce di Unione popolare.



