Confessò falso omicidio su scheda elettorale, denunciato

Un 31 enne di Villasanta (Monza) è stato denunciato dalla Questura di Monza per autocalunnia.

L'uomo ha ammesso di essere stato l'autore della falsa confessione di un omicidio, scritta su una scheda elettorale in occasione delle ultime consultazioni per l'elezione dei membri della Camera dei Deputati. Sulla scheda, il 25 settembre dell'anno scorso, al momento dello spoglio, nel seggio elettorale di Villasanta, era stata ritrovata la scritta: "Per le forze dell'ordine: ho ammazzato un uomo e sepolto cantiere area nord date lui sepoltura cristiana vi prego".

Il 31 enne ha spiegato il suo gesto unicamente con l'intenzione di sollevare un polverone mediatico in quanto deluso dalla politica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA