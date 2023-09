Cabinovia a Trieste, via libera dalla conferenza dei servizi

Via libera unanime dalla conferenza dei servizi istruttoria al progetto per la realizzazione di una cabinovia a Trieste, "voluto dal governo e interamente finanziato dai fondi Pnrr". Lo rende noto il Comune di Trieste, sottolineando che il progetto ha "ottenuto parere favorevole da tutti gli enti e servizi preposti": "sono stati riconosciuti la riduzione di Co2, il miglioramento delle condizioni di salute, la riduzione degli incidenti e le conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente".

L'opera mira a collegare il centro città con il Carso ed è contrastata da parte della cittadinanza, in particolare per l'impatto ambientale.

"Per gli aspetti di salute e sicurezza pubblica, la realizzazione dell'intervento risulta in linea con le raccomandazioni dell'Oms per la riduzione del traffico", spiega il Comune. Gli enti e i servizi hanno analizzato anche le ragioni relative "a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente" caratterizzate dalla riduzione di Co2 "ed è stata condivisa la posizione del Comune". Le ragioni dell'ente, precisa la nota, "non risultano contestate nel merito da direzione centrale Salute, Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina e direzione centrale Infrastrutture e Territorio".

Per il sindaco Roberto Dipiazza, ora si va avanti con "un'infrastruttura di mobilità sostenibile strategica sia in termini di viabilità sia ludico sportivi e turistici. Il rispetto dell'ambiente è una priorità assoluta e su questa direttrice ci muoviamo. Trieste sta crescendo e su questa direzione bisogna proseguire in termini di qualità della vita generale".



