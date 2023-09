Rete Irccs, farmaci per Alzheimer in Italia entro 2 anni

"Saranno disponibili anche in Italia, entro due anni, i nuovi farmaci per combattere l'Alzheimer, di cui oggi si celebra la giornata mondiale". Lo ha annunciato il presidente della Rete Irccs Neuroscienze e Neuroriabilitazione del Ministero della Salute, Raffaele Lodi, spiegando che "non tutti i pazienti potranno utilizzarli poiché aggrediscono la malattia nella sua forma più iniziale, ossia paucisintomatica o, addirittura, presintomatica". Lodi ha parlato di numeri altissimi e in crescita tenuto conto che l'incidenza è legata all'età in un Paese, e l'Italia è il Paese più vecchio del mondo assieme al Giappone.



