Ordigno esplode contro un condominio ad Avellino

Un ordigno di alto potenziale è stato fatto esplodere la notte scorsa ad Avellino contro l'ingresso di un condominio di via Imbimbo. L'esplosione, avvenuta intorno all'una e mezza di notte, ha distrutto il portone della palazzina prefabbricata di quattro piani e mandato in frantumi infissi e vetri di tutte le abitazioni. Secondo i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto insieme agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, l'ordigno artigianale è stato confezionato da mani esperte.

I residenti, quindici persone complessivamente, non hanno subito alcun danno: dopo lo scoppio, la cui potenza ha danneggiato anche una porta blindata, si sono riversati all'esterno del condominio. Indagini sono in corso. Evitata per caso la tragedia, l'esplosione è avvenuta mentre un gruppo di ragazzi che stavano rincasando si trovavano ad una decina di metri. Gli investigatori non escludono la pista della vendetta.





