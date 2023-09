Felici grazie al lavoro, per 6 italiani su 10 è così

Il lavoro come fonte di felicità e non di stress. È così per 6 italiani su 10, soprattutto giovani (l'81% tra i 18 e i 24 anni). Un approccio che è cambiato dopo la pandemia come rileva lo studio 'Italiani e Lavoro: Cosa cerchiamo da un'azienda? Molto più di un semplice lavoro', realizzata da AstraRicerche per Heineken Italia, su un campione di oltre 1.000 italiani lavoratori di età compresa tra i 18 e i 65 anni.Un lavoro e un'azienda per dirsi ideali devono però avere delle caratteristiche. Lo studio AstraRicerche - Heineken Italia ha individuato le 5 le caratteristiche fondamentali per il lavoro perfetto: quasi la metà degli italiani (46%) vorrebbe delle condizioni economiche adeguate e un buon ambiente di lavoro, dove si respira un clima sereno tra i colleghi e coi superiori. Seguono un buon bilanciamento tra vita privata e professionale (44%) e la stabilità contrattuale (37%).

Ma non solo. Attenzione anche alla reputazione dell'azienda (31%), data principalmente dall'impegno nella sostenibilità (39%) e dall'attenzione alle tematiche legate alla Diversity, Equity and Inclusion (37%).

"Heineken Italia ha da sempre a cuore il benessere delle persone, con cui condivide il piacere di stare insieme, la passione e la determinazione di guidare la crescita del mercato in maniera sostenibile - ha dichiarato Teresa Ferro, People Director di Heineken Italia -. Per questo abbiamo voluto indagare come sono evolute le esigenze delle persone negli ultimi anni, per capire quali fossero le aspettative dei lavoratori e i risultati ci confermano che siamo sicuramente sulla strada giusta e ci rendono orgogliosi dei grandi passi avanti fatti sinora".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA