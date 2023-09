Carabinieri Venezia riconsegnano un prezioso dipinto del Tiepolo

I carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia hanno consegnato stamani alla Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' D'Oro di Venezia un dipinto del Tiepolo raffigurante la Sacra Famiglia, disperso a causa di una bancarotta fraudolenta e successiva ricettazione fallimentare.

Il dipinto, un olio su tela di 38x45 centimetri, è stato recuperato nel 2021 durante una perquisizione nel sottotetto di un'abitazione di Padova. Restituita al curatore del fallimento, è stato presentato poi all'ufficio esportazione di Milano per essere venduto all'estero.

L'opera, datata intorno al settimo decennio del Settecento, è stata però valutata di notevole interesse culturale da parte della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, e acquistata dal Ministero della Cultura per una cifra intorno ai 150 mila euro.

Durante l'indagine, i militari dell'Arma avevano recuperato e sequestrato 24 opere, dieci delle quali consegnate nel giugno scorso alle Gallerie dell'Accademia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA