Cane picchiato dal proprietario in strada, chiesto sequestro

'Stop Animal Crimes Italia', ente nazionale di denuncia dei fenomeni di maltrattamento e sfruttamento degli animali, di concerto con lo studio legale Lucarelli di Campobasso, partner dell'associazione, ha depositato in Procura a Campobasso una denuncia contro il proprietario di un cane contenente istanza di sequestro preventivo, per le ipotesi di reato di maltrattamento animale e incuria. La vicenda risale a qualche settimana fa e aveva destato molto clamore nel capoluogo molisano, dopo che il cane, di nome 'Scimmia', era stato picchiato lungo il corso principale della città dal suo proprietario sotto gli occhi dei passanti.

"Ad oggi - fa sapere lo studio legale che sta seguendo il caso - in seguito a denunce di vari enti animalisti, alcun provvedimento urgente è stato disposto dall'Autorità Giudiziaria e le indagini sono in corso; per tale ragione, nell'auspicio di sottrarre quanto prima il cane dalla disponibilità di una persona che riteniamo non idonea a garantire all'animale le necessarie e prescritte cure rispettose del suo benessere etologico e fisico, abbiamo messo in evidenza che l'urgenza di ottenere il sequestro del cane è dettata anche dalla necessità di curarlo immediatamente". 'Stop Animal Crimes Italia' possiede autorizzazione ministeriale per lo stallo degli animali sequestrati o confiscati, pertanto, l'accoglimento della richiesta di sequestro, evidenzia l'associazione. "comporterebbe l'accudimento del cane".



