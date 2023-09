Spenti due incendi nel nord Barese, bruciati 300 ettari

Sono stati spenti nella notte gli incendi divampati ieri nel nord Barese e che hanno bruciato complessivamente 300 ettari tra arbusti di macchia mediterranea, bosco e sterpaglie.

I roghi sono scoppiati in contrada San Lorenzo, in zona Castel del Monte ad Andria, e in una area a ridosso della provinciale 230 tra Minervino Murge e Spinazzola. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato non solo le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta ma anche le colonne mobili arrivate dai comandi di Taranto, Bari e Napoli.

È stato necessario non solo istituire un posto di comando avanzato ma anche impiegare il personale del nucleo Sapr (sistemi a pilotaggio remoto) per individuare i focolai attivi e scongiurare la presenza di altri. Il fronte del fuoco nell'incendio divampato ad Andria è stato fermato a un chilometro e mezzo da Castel del monte. Questa mattina sono ancora al lavoro i vigili del fuoco e il personale dell'Arif, l'Agenzia regionale per le risorse idriche e forestali, che continuano a monitorare le zone danneggiate dalle fiamme per evitare che possano svilupparsi nuovi incendi.



