Controlli serrati sono in corso da parte delle forze dell'ordine al Silos, un luogo fatiscente dove molti migranti trovano rifugio in difficili condizioni igieniche. La Questura ha disposto una verifica della posizione amministrativa dei migranti accampati; stanno operando Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale. La Questura ha sottolineato che non si tratta di uno sgombero. Sarebbero un centinaio i migranti controllati.



