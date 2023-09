Bimba scomparsa, ispezione consulente famiglia in ex Astor

È iniziata l'ispezione prevista per oggi nell'immobile dell'ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze, da cui il 10 giugno scorso è scomparsa Kata, la bimba peruviana di 5 anni.

Intorno alle 10:30 la mamma Kathrine Alvarez è entrata nell'immobile con i suoi legali. Con lei è arrivato anche l'ex generale del Ris Luciano Garofano, ingaggiato come consulente dai legali dei genitori della piccola. Pochi minuti dopo è arrivato anche il papà della bimba Miguel Angel Romero Chicclo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA