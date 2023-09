Velisti disabili a Salone Nautico Genova dopo 45 approdi

Oltre 1.700 miglia, 99 giorni per mare, 45 approdi e un traguardo "ricco di soddisfazioni" al 63° Salone Nautico di Genova dove giovedì è pronta l'accoglienza a Marco Rossato e Igor Macera sul uno speciale pontile allestito nel bacino della manifestazione: i due velisti disabili hanno solcato i mari della penisola per testare il comfort e l'accessibilità dei porti turistici italiani anche a chi ha un handicap o come loro deve usare una carrozzina e sollecitare tutti a salvaguardare e proteggere gli ecosistemi marini.

Il loro tour, intitolato "Giro d'Italia a vela 2023-Navigare oltre i limiti", è partito agli inizi di giugno dal Salone Nautico di Venezia a bordo di Tornavento. Per accogliere la speciale barca a vela - è spiegato dagli organizzatori - dotata di fotovoltaico e propulsore elettrico che ha circumnavigato l'Italia, il gruppo d'ingegneria marittima Ingemar ha installato in tempi record un pontile Marina4all da 40mq di superfice, dotato di appositi accorgimenti e ausili tecnici che consentono all'equipaggio e a tutti gli ospiti di spostarsi con imbarco/sbarco in totale autonomia e massimo comfort e di sezioni semi-affioranti che durante la permanenza al Salone assorbono i residui di idrocarburi in sospensione nelle acque circostanti.

Domenica 24 settembre alle 12, i due protagonisti del viaggio racconteranno appena vissuta dal palco del Teatro del Mare, con contributi video e immagini.



