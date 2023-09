Trovato morto l'escursionista disperso in Garfagnana

E' stato ritrovato senza vita l'escursionista disperso da ieri nel comune di Gallicano (Lucca), In Garfagnana. Il corpo dell'uomo, un trentenne di nazionalità svizzera, è stato individuato dopo una notte di ricerche in fondo a uno strapiombo di 300-400 metri nella zona di Canal Strimpello, alle pendici della Pania Secca. A dare la notizia della morte del trentenne il sindaco di Gallicano, David Saisi.

L'escursionista era partito ieri intorno alle 6.30 da un agriturismo in località Piazza, nel comune di Gallicano, dicendo di voler arrivare sul Monte Forato passando per il paese di Trassilico; in serata, non avendo fatto rientro e non rispondendo al cellulare, sono scattate le ricerche dei Vigili del fuoco del comando di Lucca e del Sast ed è stato allertato il 118.



