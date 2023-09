Si è sciolto il sangue di San Gennaro, applausi dei fedeli

A Napoli si è ripetuto il prodigio del 'miracolo' di San Gennaro. L'annuncio è stato dato alle ore 10.03 ed è stato accolto da un lungo applauso dei tantissimi napoletani che già dalle prime ore del mattino si erano ritrovati nella Cattedrale per partecipare alla celebrazione dell'arcivescovo, Domenico Battaglia. In Duomo, qualcuno ha urlato: 'Viva San Gennaro'.

Il 'miracolo' è letto dai fedeli come segno di buon auspicio per la città e per la Campania. La liquefazione del sangue di San Gennaro avviene tre volte l'anno: il 19 settembre, giorno di San Gennaro, il sabato che precede la prima domenica di maggio, e il 16 dicembre.



