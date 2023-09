Portati da Lampedusa a Porto Empedocle barchini di migranti

Tre rimorchi, carichi di barchini usati dai migranti per arrivare fino a Lampedusa, sono stati sbarcati sul molo di Porto Empedocle. In due vi sono diversi natanti in metallo sequestrati quando, negli scorsi giorni, ci furono 112 sbarchi in 24 ore a Lampedusa. In un altro rimorchio sono stati invece accatastati i natanti di legno, tutti rimossi - realizzando la bonifica della costa - ieri a Lampedusa. Le operazioni di recupero, per il successivo smaltimento in discarica, andranno avanti sulla maggiore delle isole Pelagie anche nelle prossime ore.



