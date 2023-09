Maxirissa a Pordenone, il bilancio dei feriti sale a sei

Aumenta il bilancio definitivo della maxirissa verificatasi ieri sera a Villanova di Prata (Pordenone): sei persone ricoverate in ospedale. Rimane una sola persona ferita in modo grave ma in condizioni stabili e ricoverata a Udine mentre le altre cinque sono in ospedale a Pordenone.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, nella gigantesca colluttazione non sarebbero stati sparati colpi di pistola, come riferito in precedenza, ma armi da taglio e bastoni. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Sacile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA