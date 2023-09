Knox chiede di annullare la condanna per calunnia

Amanda Knox chiede che venga annullata la condanna, definitiva, a tre anni di reclusione per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba legata al processo per l'omicidio di Meredith Kercher (per il quale sono stati assolti lei e Raffaele Sollecito). Lo ha fatto - risulta all'ANSA - con un ricorso in Cassazione sulla base di uno degli articoli introdotti dalla riforma Cartabia e dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto la violazione dei suoi diritti di difesa nel corso dell'indagine.

All'istanza si oppone però Lumumba costituito con l'avvocato Carlo Pacelli.



