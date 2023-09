Italia divisa in due, sembra autunno al Nord ed estate al Sud

Italia divisa in due con un clima oramai autunnale al Nord e ancora di piena estate al Sud. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it Nelle prossime ore è previsto lo spostamento di un fronte atlantico verso il Nord-Est e le regioni centrali: sono attesi degli acquazzoni a macchia di leopardo su Toscana, Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al Sud è ancora caldo con 38°C a Siracusa, 36°C a Taranto e 35°C a Bari e Matera. Mercoledì 20 vivremo una tregua meteorologica al Nord prima dell'arrivo, dal pomeriggio-sera di un nuovo nocciolo di maltempo tra Liguria di Ponente e Piemonte; al Sud ancora 39°C a Siracusa e 34°C a Taranto. Il 21 settembre vedrà l'arrivo di una perturbazione atlantica strutturata: sono previste piogge al Centro-Nord, specie al settentrione e sulla fascia tirrenica. Al Sud permangono i 37°C in Sicilia. Venerdì 22 settembre avremo una giornata simile alla precedente con piogge più diffuse a nord del Po e tra Liguria di levante ed Alta Toscana. Sul resto del centro la situazione sarà più asciutta e a tratti soleggiata. Il Sud continuerà a vivere il clima nordafricano con picchi di 37 in Sicilia e 34 in Puglia. Per l'equinozio d'autunno, che quest'anno cade il 23 settembre, sono previste piogge verso il centro e poi localmente al sud. Al nord si apriranno delle schiarite ma le massime si attesteranno sui 23-25°C in Pianura Padana.

Nel dettaglio: - Martedì 19. Al nord: residua instabilità sul Triveneto. Al centro: bel tempo. Al Sud: soleggiato e molto caldo per il periodo.

- Mercoledì 20. Al nord: peggiora dal pomeriggio, ma non in Emilia Romagna. Al centro: peggiora su Toscana, Umbria e alto Lazio, in nottata un po' ovunque. Al sud: in nottata piogge in Campania.

- Giovedì 21. Al nord: piogge sparse in un contesto simil-autunnale. Al centro: arrivano le piogge. Al sud: temporali in Campania.



