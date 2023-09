Escursionista disperso in Garfagnana,finora senza esito ricerche

Ancora senza esito le ricerche, scattate ieri sera, per un escursionista svizzero di 30 anni, disperso in Garfagnana (Lucca): 118, Soccorso alpino e speleologico toscano (Sast) e Vigili del fuoco sono stati attivati poco prima deLle 21.

Secondo quanto spiegato l'uomo è partito ieri mattina verso le 6:30 da un agriturismo in località Piazza a Gallicano dicendo che sarebbe voluto arrivare sul Monte Forato passando per il paese di Trassilico. L'allarme è scattato a seguito del mancato rinetro del trentenne. Le ricerche, si spiega dal Sast che sta impiegando squadre di Lucca e Querceta, sono proseguite durante la notte e hanno insistito sulla direttrice che dal fondovalle porta al Monte Forato. Per i Vigili del fuoco sul posto personale Tas (Topografia applicata al soccorso), Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto), nucleo cinofili e nucleo Dedalo, quest'ultimo sistema per l'individuazione del cellulare del disperso. Attivato anche l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco.



