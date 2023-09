Due mesi per il piano sui nuovi Cpr, poi via ai lavori

Nel giro di due mesi - a quanto si apprende - via libera al piano sui nuovi Centri di permanenza per i rimpatri, con l'elenco delle strutture scelte. "Almeno una per regione", ha sempre detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La ricognizione dei luoghi possibili candidati è in atto. I siti saranno considerati di interesse nazionale per la sicurezza e verranno scelti tra caserme dismesse, ma non solo: si cercano edifici in località scarsamente popolate, facilmente recintabili e sorvegliabili. Una volta fatta la scelta, il Genio militare si muoverà per il rapido allestimento. Il presidio dei centri non coinvolgerà invece le forze armate, ma soltanto quelle di polizia.



