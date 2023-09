Barattolo con cannabis e prezzo di acquisto sul bancone del bar

Aveva sistemato un vasetto con della cannabis bene in vista sul bancone della cassa del bar, applicando anche un'etichetta con il prezzo della sostanza: "Maria € 5 al grammo". L'uomo, gestore del locale, è stato quindi arrestato dai carabinieri della Stazione di Soverato e posto ai domiciliari, su disposizione della Procura di Catanzaro, per la violazione della normativa sugli stupefacenti.

La scoperta è stata fatta durante un servizio di controllo del territorio fatto dai carabinieri che hanno anche ispezionato un bar annesso ad un'area di servizio carburanti. All'interno del vasetto erano contenuti 48 grammi di sostanza.

Nel corso della perquisizione è stato trovato anche un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento. Da un'ulteriore perquisizione domiciliare a casa dell'uomo sono stati trovati 3 grammi di marijuana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA