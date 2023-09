Alle 12 squillo dei cellulari in Lombardia per test It-Alert

Alle 12 in punto tutti i telefoni cellulari in Lombardia si sono messi a squillare con un particolare suono, come preannunciato, per avere ricevuto il messaggio test di It-Alert.

Si tratta del sistema di allarme pubblico della Protezione civile che, nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, permette la diffusione di allarmi pubblici attraverso la trasmissione appunto di questi messaggi denominati 'It-Alert'. Oggi la sperimentazione ha riguardato oltre alla Lombardia anche Molise e Basilicata, il messaggio è arrivato automaticamente sui cellulari con un suono squillante e riconoscibile.

"Questo è un messaggio di test del sistema allarme pubblico italiano - è il contenuto del messaggio che i lombardi hanno ricevuto alle 12. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA