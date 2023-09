Iniziato a Milano lo sciopero dei mezzi

E' iniziato anche a Milano lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici proclamato per oggi da varie organizzazioni sindacali confederali e locali e a Milano in particolare da Confail Faisa, che avrà conseguenze sul servizio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 alla fine dei turni. Lo stop è stato confermato dalla Polizia Locale. "Le cinque linee metropolitane - secondo quanto dichiarato da Atm - al momento hanno iniziato regolarmente il servizio". I lavoratori chiedono, tra le altre rivendicazioni, adeguamenti salariali all'aumento del costo della vita.

Atm, l'azienda dei trasporti pubblici milanesi, ha precisato che "al momento sono in servizio tutte le linee metropolitane e di superficie". Ovviamente potrebbero esserci dei tempi d'attesa superiori al normale, soprattutto su bus e tram, ma sostanzialmente, dalle prime rilevazioni aziendali, sembra che stamani a Milano, nella prima fascia di possibile astensione, la maggior parte dei mezzi entrerà in servizio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA