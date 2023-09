Auto si capotta, 4 ragazzi feriti, uno è grave

Ha perso il controllo dell'auto che è andata a sbattere contro una vettura parcheggiata rimbalzando poi in mezzo alla carreggiata capottandosi su un lato. E' accaduto intorno alle 7 stamani in viale Miramare, a bordo c'erano quattro ragazzi, uno dei quali è ricoverato in gravi condizioni all' ospedale di Cattinara. Anche gli altri tre, tra i quali sembra ci fossero due minorenni, sono stati ricoverati, ma sono feriti in modo leggero. Secondo quanto si apprende, i quattro stavano tornando da una festa.

Il giovane più grave avrebbe 21 anni e sarebbe di Monfalcone (Gorizia), ed ha riportato un forte trauma cranico; era alla guida di una Panda.

Dopo la telefonata di soccorso giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato l'equipaggio di tre ambulanze e quello di un'automedica e attivato Carabinieri e vigili del fuoco. Questi ultimi al loro arrivo hanno trovato la vettura su fianco e uno dei ragazzi bloccato all'interno, quindi, rimuovendo i sedili, sono riusciti a liberarlo.



