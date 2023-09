Tenta 'blitz' durante conferenza Fi con Tajani, allontanato

Tenta di irrompere nella conferenza stampa di Forza Italia a Sulmona e viene allontanato dagli operatori della security e dalla polizia: protagonista della vicenda è un 50enne residente nel territorio della Valle Peligna.

L'uomo avrebbe tentato di scavalcare una piccola recinzione per evitare l'accesso principale e accedere direttamente nella sala dove si stavano presentando i nuovi ingressi del partito, alla presenza del leader di Fi, Antonio Tajani e del vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri. Essendo i posti limitati e riservati ad amministratori e giornalisti, ne è scaturito un battibecco con le forze dell'ordine, immediatamente sedato. Da quanto si è appreso quello dell'uomo, in precedenza tesserato con un altro partito del centrodestra, sarebbe stato un gesto dimostrativo per non passare inosservato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA