Migranti: proteste a Lampedusa, 'no alla tendopoli'

Un centinaio di lampedusani, con il vice sindaco Attilio Lucia (Lega) in testa, hanno bloccato via Vittorio Emanuele, all'incrocio con via Ariosto. Interrotto il traffico verso il municipio, con diverse auto incolonnate e anche un'autogru. La protesta è esplosa quando fra gli isolani si è diffusa la notizia che nell'ex base militare Loran verrà creata una tendopoli e che sul traghetto di linea che arriverà fra poco al porto ci sono mezzi e attrezzature dell'Esercito. Il progetto di tendopoli, secondo quanto affermato dal vicesindaco, è stato comunicato dal governo centrale all'amministrazione comunale.

Lucia ha detto che la protesta andrà avanti senza sosta e che gli isolani vigileranno "notte e giorno per impedire che si realizzi la tendopoli. Lampedusa si sveglia e dice stop a questa situazione. Non possiamo accogliere tutta questa gente. Il governo deve mettere due navi in rada. Il sindaco (in questo momento a New York, ndr) è da 9 mesi che lo chiede e ripete, Lampedusa deve essere bypassata. Questo è un governo fallimentare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA