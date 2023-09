Ennesimo incidente stradale in Sardegna, un altro morto

Ha perso il controllo della sua auto, forse a causa di un colpo di sonno, ed è andato a sbattere contro il guardrail morendo sul colpo. Vittima di questo ennesimo incidente sulle strade della Sardegna è Loris Bandino, un operaio 39enne di San Gavino Monreale, nella provincia del Sud Sardegna.

L'uomo stava percorrendo la statale 197 in direzione Sanluri, quando alle 4 di questa mattina, la sua Opel Corsa, per cause ancora da accertare, ha invaso la carreggiata opposta impattando contro le barriere di protezione laterali nell'altra corsia.

Sul posto sono intervenuti il Radiomobile dei Carabinieri di Sanluri con i colleghi delle stazioni di Samassi e Guasila e il 118. La viabilità sulla statale è stata parzialmente interrotta per circa due ore.

Complessivamente in una settimana sono 9 i morti - quattro dei quali giovanissimi - in incidenti stradali nell'Isola: tra questi due persone sono state investite sulle strisce pedonali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA