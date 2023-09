Auto contro van nel Trevigiano, un morto e un ferito

Una persona è morta e un'altra ferita in uno scontro frontale tra un'automobile e un van avvenuta la notte scorsa, alle ore 1:45, lungo la Strada provinciale a Follina, in provincia di Treviso.

Nella dinamica sono state coinvolte altre due auto, una che ha frenato ed è stata tamponata da un'altra vettura, senza però conseguenze per le persone.

I vigili del fuoco di Conegliano (Treviso) hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un'Audi A4 il conducente, un giovane di 28 anni, di origini marocchine, residente a Miane (Treviso); del quale però il medico del Suem 118 ha dovuto constatare la morte. L'autista del van, stabilizzato dai sanitari, è stato trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 5:00.



