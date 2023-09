A Milano occupato ex cinema Splendor contro caro affitti

Gli studenti e i lavoratori che da mercoledì scorso sono tornati con le tende in piazza Leonardo Da Vinci a Milano per protestare contro il caro affitti stanno occupando gli spazi dell'ex cinema Splendor di viale Gran Sasso.

Un piccolo corteo di alcune decine di persone è partito dal Politecnico di Milano con in testa uno striscione con scritto "Siamo tende e ci prendiamo un tetto". Nell'edificio abbandonato si terrà oggi l'assemblea nazionale per discutere i temi del caro affitti e dell'emergenza abitativa, alla quale "sono attese un centinaio di persone provenienti da tutta Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA