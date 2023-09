Sette documenti Difesa su Ustica non ancora declassificati

Tutti i documenti del ministero della Difesa sulla strage di Ustica sono stati declassificati e versati alL'Archivio di Stato, ad eccezione di 18: 11 sono stati consegnati alla procura di Roma il 28 settembre 2020, "onde riceverne il nulla osta di competenza, a premessa del versamento" presso lo stesso Archivio. Per i rimanenti 7 documenti si è in attesa del nulla osta da parte degli enti originatori, "richiesta più volta reiterata, a partire dal 2015, per ottenere l'autorizzazione alla declassificazione e al loro relativo versamento". Lo precisa lo stesso ministero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA