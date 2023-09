Sarà scarcerato anche un secondo narcotrafficante

C'è un secondo caso di narcotrafficante colombiano scarcerato per scadenza dei termini di custodia sempre nell'ambito dell'operazione coordinata dalla Dda conclusa con 4,3 tonnellate di cocaina sequestrata e 38 arresti. Dopo Martinez Quiroz, anche per Ramon Abel Castano Castano, lo ha deciso il Gip del Tribunale di Trieste Marco Casavecchia. Lo ha confermato all'ANSA il legale di Castano, l'avv. Alessandro Tirelli. La Procura di Trieste parla di "vicenda parallela" a quella di Quiroz; anche in questo caso è stata chiesta l'estradizione dal ministro un anno fa, ma non è mai stata ricevuta alcuna risposta dalle autorità colombiane.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA