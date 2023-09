Parapendio precipita in Trentino, muore un 30enne

Un pilota di parapendio francese di 30 anni ha perso la vita dopo essere decollato dal Sass Pordoi nel gruppo del Sella, in valle di Fassa. L'uomo è precipitato, rimanendo poi appeso con la vela a una parete rocciosa, a circa 2.900 metri di altitudine. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 13 da un altro pilota che ha assistito all'incidente.

La centrale di Trentino emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero ed ha allertato gli operatori della stazione Alta valle di Fassa del Soccorso alpino. L'equipaggio dell'elicottero non è riuscito ad individuare la vela del parapendio a causa delle nuvole in quota, ma ha avvistato il corpo del 30enne sul pendio alla base della parete rocciosa. Il tecnico di elisoccorso è stato calato sul posto ma per l'uomo non c'era ormai nulla da fare.

Nel frattempo, l'elicottero ha recuperato a bordo cinque soccorritori a Canzei, che poi sono stati trasferiti a passo Pordoi, da dove hanno raggiunto la parete rocciosa dove era rimasta agganciata la vela. Una volta sul posto non hanno tuttavia trovato nessuno. Da una successiva verifica dei documenti della vittima è emerso che si trattasse del proprietario del parapendio.

Date le scarse informazioni iniziali, e la possibilità che gli incidenti fossero due, è stato comunque allertato anche l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites.

Il corpo del 30enne è stato recuperato e trasferito a Canazei.



