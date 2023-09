Operazione Cc a Tor Bella Monaca, decine di perquisizioni

Un'operazione è in corso nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, con controlli mirati volti al contrasto di ogni forma di illegalità da parte di 100 unità dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito di azioni pianificate dal prefetto di Roma Lamberto Giannini. Ne quartiere ieri un uomo è stato ucciso in strada in pieno giorno mentre era in auto con accanto la compagna.

Il tema era stato affrontato nei giorni scorsi durante una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le attività, organizzate d'intesa con la procura, informano i Cc, "mirano a fornire risposte sollecite a situazioni complesse che destano preoccupazione e allarme sociale, per affermare i valori della legalità e garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza ai cittadini".

Decine le perquisizioni da parte dei Carabinieri, anche con unità cinofile, alla ricerca di droga e armi. Nelle strade del quartiere sono in corso controlli, anche alla circolazione stradale con specifici posti di blocco, per la verifica di persone sospette in aree degradate.

Verifiche dei Carabinieri sono in corso, insieme al personale di Acea Ato2, Areti e Italgas, sulla presenza di allacci abusivi alla rete elettrica, idrica e del gas e di eventuali occupazioni abusive degli alloggi di edilizia popolare.



