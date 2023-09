++ Calderoli, una regia dietro all'invasione di migranti ++

"Io non so se si tratti di un atto di guerra, ma quello che stiamo fronteggiando, con 127mila immigrati entrati da inizio anno è un'invasione. Un'invasione pacifica, ma comunque un'invasione". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli sostenendo che c'è una regia dietro gli arrivi. "Il fatto che l'Austria rafforzi i controlli al Brennero come del resto fa la Francia a Mentone, che gli Stati a noi confinanti stiano sigillando i nostri confini - scrive -, mi fa temere che questa impennata di arrivi non sia un fenomeno estemporaneo ma purtroppo strutturale perché organizzato, con una regia dietro".



