Musumeci: 'Sui migranti l'Italia lasciata in una solitudine affollata di ipocriti'

"L'Italia è rimasta in una solitudine affollata di ipocriti, mi riferisco a un contesto europeo, perché tutti si girano dall'altra parte nel momento delle difficoltà". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci a margine del primo forum Risorsa mare a Trieste. "Mi auguro che l'Europa finalmente si renda conto che il fenomeno migratorio non può essere contenuto nella indifferenza di molti, va affrontato, e non soltanto dall'Unione europea", ha aggiunto.

"A Lampedusa abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare, si ripropone quello che abbiamo sempre sostenuto: il tema non è di dover soccorrere un uomo in mare, che va fatto sempre e comunque e ovunque, ma il tema è che non bisogna far partire barchini e barche, sottraendoli alla mafia degli scafisti".

"Noi abbiamo bisogno di centinaia di migliaia di forze lavoro in Italia ma debbono arrivare legalmente, attraverso flussi predeterminati dagli stati membri". La Sicilia "essendo il primo lembo di terra dell'Europa nel Mediterraneo è quella che maggiormente subisce questo dramma che non mette in difficoltà soltanto le strutture dello Stato ma anche le comunità locali", ha concluso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA